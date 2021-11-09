ABBA, Тилль Линдеманн, Snail Mail, Дарья Виардо и трибьют «Тату» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
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Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем коротко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: пытаемся ностальгировать под «Аббу» и «Тату» — и продолжаем дни Оксимирона на «Медузе».
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ABBA «When You Dance With Me»
В мире великой шведской группы за последние 40 лет, прошедших с момента распада и до невероятного воссоединения, не изменилось ровным счетом ничего. Любая из десяти песен нового альбома как влитая и неотличимая встала бы на пластинках поп-квартета из 1970-х и 1980-х.
Но, впрочем, ничуть не оттенила бы главные хиты. Соперников золотому фонду ABBA на «Voyage» не разглядеть и на пушечный выстрел. Увы, но эта работа проделана с единственной целью — разбудить ностальгию истосковавшихся поклонников, уже расчехливших банковские карточки и выстроившихся в очередь за коллекционным винилом и билетами на шоу, на которых их кумиры предательски подменят себя голограммами.
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Оксимирон «Цунами»
Ритуальное ожидание альбома Мирона Федорова снова затянулось (ну да нам не привыкать), но по крайней мере дровишек в топку артист подкинул. Да еще каких! Это и неожиданный панк-роковый номер, сочиненный совместно с группой «Пионерлагерь Пыльная Радуга», в котором Окси подбирается к совершенно летовским интонациям. И околополитический литературоцентричный выпад про некую партизанскую запрещенную организацию (и тут он тоже поет!).
Сообщает ли нам это что-то определенное о звучании нового альбома? Вряд ли. Наверняка будет еще немало удивлений и откровений. Ответ, судя по всему, уже 12 ноября.
Snail Mail «Valentine»
Из всего сонма прекрасных барышень с гитарами, косплеющих гранжевые 1990-е, американка Линдси Джордан — явно самая перспективная. В отличие от той же Beabadoobee, в ней чувствуется неподдельная искренность, не наигранный надрыв и просто внушительный сочинительский талант.
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Даня Милохин «Не догонят»
В пух и прах разгромленный прессой трибьют «Тату» на самом деле не так уж плох. Если подходить к нему без завышенных ожиданий и священного трепета перед неповторимым оригиналом (который еще и сам себе отдельный трибьют задумал). Камон, это поп-музыка! Постарайтесь расслабиться и получить удовольствие.
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Zaz и Тилль Линдеманн «Le jardin des larmes»
Немецкий мастер провокаций из Rammstein, кажется, вошел в как бы высокохудожественный и относительно благостный период. Сначала он старательно выводил по-русски «Любимый город», а теперь упражняется во французском вместе с нежно любимой в наших краях Изабель Жеффруа. Клип увлекает как жестокой развязкой любовной идиллии, так и восточными красотами, запечатленными в окрестностях Бухары.
Radiohead «Follow Me Around»
Судя по оценкам Metacritic, переиздание года. Два экспериментальных и вполне себе революционных альбома важнейшей рок-группы современности («Kid A» и «Amnesiac»), которые в начале нулевых записывались одновременно, задумывались как единое целое — но волею судеб вышли под одной обложкой только спустя 20 лет. Да еще и с приятными бонусами: полчаса архивных треков, плюс клип с актером Гаем Пирсом, преследуемым микроскопической камерой-дроном.
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Dlina Volny «Do It»
Минское трио играет хлесткий и нервный синтипоп, годящийся на музыкальный экспорт не хуже, чем их соотечественники «Молчат дома» — и на самом деле уже вполне себе привечаемый за рубежом. Например, Джонни Джуэлом из Сhromatics, который издал третий альбом Dlina Volny на своем культовом лейбле Italians Do It Better (хотя в данном случае побеждают явно белорусы). Надеемся, это значительно увеличит длину волны, ведь хитов на диске предостаточно. Помимо свежего клипа «Do It», это и заглавная «Dazed», и финальная «Tomorrow», и даже отличный кавер на «Hollywood» Мадонны.
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Parcels «Famous»
Австралийский квинтет, однажды (как их земляк Ник Кейв) перебравшийся в поисках славы в Берлин, стал заметен в 2017 году после сотрудничества с Daft Punk. И, разумеется, они играют сахарный духоподъемный диско-фанк, под который так и тянет легкомысленно пуститься в пляс. Даже если ты уже в пижаме и вроде бы готовишься ко сну.
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Foals «Wake Me Up»
Лидер Foals Яннис Филиппакис сбегает от пандемических будней как от кошмарного сна. Перенесутся ли за ним в эти идиллические грезы слушатели, узнаем в 2022-м, когда выйдет седьмая пластинка оксфордской рок-группы.
Дарья Виардо «Русалки»
Этим летом альбом «Глас» стал мини-сенсацией, внезапно добравшись до ушей публики, которая обычно редко клюет на православный инди-фолк. Новым синглом певица доказывает, что готова и дальше расширять круг своих слушателей.