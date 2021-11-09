ABBA, Тилль Линдеманн, Snail Mail, Дарья Виардо и трибьют «Тату» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

ABBA «When You Dance With Me»

В мире великой шведской группы за последние 40 лет, прошедших с момента распада и до невероятного воссоединения, не изменилось ровным счетом ничего. Любая из десяти песен нового альбома как влитая и неотличимая встала бы на пластинках поп-квартета из 1970-х и 1980-х.

Но, впрочем, ничуть не оттенила бы главные хиты. Соперников золотому фонду ABBA на «Voyage» не разглядеть и на пушечный выстрел. Увы, но эта работа проделана с единственной целью — разбудить ностальгию истосковавшихся поклонников, уже расчехливших банковские карточки и выстроившихся в очередь за коллекционным винилом и билетами на шоу, на которых их кумиры предательски подменят себя голограммами.

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