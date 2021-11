ABBA, Тилль Линдеманн, Snail Mail, Дарья Виардо и трибьют «Тату» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Dlina Volny «Do It»

Минское трио играет хлесткий и нервный синтипоп, годящийся на музыкальный экспорт не хуже, чем их соотечественники «Молчат дома» — и на самом деле уже вполне себе привечаемый за рубежом. Например, Джонни Джуэлом из Сhromatics, который издал третий альбом Dlina Volny на своем культовом лейбле Italians Do It Better (хотя в данном случае побеждают явно белорусы). Надеемся, это значительно увеличит длину волны, ведь хитов на диске предостаточно. Помимо свежего клипа «Do It», это и заглавная «Dazed», и финальная «Tomorrow», и даже отличный кавер на «Hollywood» Мадонны.

