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9 способов отличить оригинальный продукт от подделки
Исследование Йельского университета показало, что даже трехлетние дети предпочтут оригинальную вещь абсолютно идентичной копии. Взрослые и вовсе готовы брать кредиты, чтобы купить однозначно подлинный товар. Тем не менее отличить фальсификацию от оригинала довольно сложно. В России чаще всего подделывают алкоголь (40% — контрафакт), продукты легкой промышленности (35%), парфюмерию и косметику (20%), а также еду (20%). Отдельная история — брендовые вещи: их бессовестно копируют во всем мире, так же как подделывают и лекарства с сигаретами. Звучит пугающе, но, если соблюдать нехитрые предосторожности, можно обезопасить себя от обмана. «Медуза» вместе с компанией ™DRY DRY составила список советов, как отличить настоящий товар от подделки.
Не гонитесь за скидками
Для большинства россиян главный критерий при выборе товара — его цена. В погоне за дешевизной помните: слишком большая скидка — веский повод задуматься о подлинности товара. Даже в период распродаж скидки редко бывают больше 60–70% от начальной цены. Впрочем, в российских аутлетах дисконт изредка может достигать и 85–90%. Планируя покупку, заранее изучите ассортимент и составьте представление об уровне цен, тогда вы без труда вычислите неправдоподобно щедрые скидки.
Избегайте подозрительных магазинов
Самый простой способ купить оригинал — проверить список авторизованных магазинов на сайте бренда и отправиться за покупками по указанным адресам. В уличных ларьках или переходе у метро шанс нарваться на подделку гораздо выше, чем в крупных сетях. У последних всегда можно попросить сертификат соответствия: он подтверждает, что у точки есть право торговать продукцией бренда. Другой вариант, которому принято доверять, — это дьюти-фри. Подделок там, как правило, не бывает. Хотя изредка истории об обмане все-таки встречаются. Нарваться на подделку в дьюти-фри действительно можно, потому что это не сеть, а тип магазинов и в разных странах в них могут встречаться разные по качеству товары. Если это дьюти-фри крупной сети, например Dufree, риск минимален.
И не покупайте на сомнительных сайтах
Официальный интернет-магазин — самый надежный вариант. Убедитесь, что сайт действительно принадлежит ритейлеру или бренду: в адресной строке должно быть название — скажем, apple.com, а не производная от него — buyapple.com. Смотрите на расширение: международные компании редко регистрируют локальные сайты — apple.io, apple.ru. Наконец, не стоит вестись на предложения в соцсетях вроде «поставки прямо со склада», «работаю на таможне, перепродаю по дешевке». Это почти наверняка обман. Тем более и в официальных интернет-магазинах можно найти выгодные предложения: там часто бывают скидки по картам дружественных банков и свои акции. Например, в интернет-магазине ™DRY DRY читателей «Медузы» ждет скидка 10% по промокоду meduza1&DRY DRY.
Присматривайтесь к деталям при покупке одежды и обуви
Мелочи часто выдают подделку: вещь шьют в спешке, отсюда — капельки клея, неровные швы или перекошенные ярлыки. Не поленитесь зайти на официальный сайт бренда перед покупкой и посмотреть, где у однозначно оригинальной вещи расположен логотип, какого он размера и цвета. Сохраните картинку в смартфоне и сверяйтесь с ней в магазине. Слишком большой ассортимент, которым часто грешат онлайн-ритейлеры, — тоже повод насторожиться. Если вы нашли сайт, который предлагает 15 моделей кроссовок одной марки в 10 цветах, стоит открыть официальную страницу бренда и свериться с их линейкой. Почти наверняка большую часть моделей вы там не найдете.
И обращайте внимание на то, как выглядит косметика
Сравнивайте продукты с оригиналами: например, обратите внимание на то, какой у помады должен быть кончик — тупой или острый; какая у туши кисточка, а у лака для ногтей — аппликатор. Плюс действует то же правило, что и для одежды: надо внимательно рассмотреть логотип и оформление товара. Например, у DRY DRY верх упаковки должен быть оранжевого цвета, а сам логотип — выглядеть как на картинке и быть серо-оранжевым. Разглядывать стоит с пристрастием: шрифт на логотипе должен быть такой же, как в оригинале: даже курсив — верный признак подделки. Еще можно проверить штрихкод товара: он должен указывать на ту же страну-производителя, что заявлена на упаковке (есть много сайтов, где можно это выяснить, вбив 13-значный код). Скажем, у оригинального ™DRY DRY это всегда Швеция.
Проверяйте комплектацию техники
Самый простой способ защитить себя при покупке техники — покупать у официальных ритейлеров или на официальном сайте. Если это невозможно, обязательно проверяйте комплектацию: так, в коробке со смартфоном, как правило, должны быть наушники, зарядка и инструкция. Сам гаджет должен соответствовать описанию на официальном сайте. Еще у смартфонов и планшетов должен быть номер IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования), причем один и тот же на коробке и корпусе устройства. Кроме того, подлинность техники некоторых брендов можно проверить по серийному номеру: его надо найти в системных настройках и пробить на официальном сайте. Универсальное правило «сверить логотипы и оформление с оригиналом» здесь тоже работает.
Если возникают сомнения — просите документы
Поддельный смартфон вас, скорее всего, не убьет, а вот с лекарствами ситуация более серьезная. Если вас что-то смущает — например, в инструкции есть ошибки и опечатки, или упаковка выглядит так, будто ее уже открывали, — просите у сотрудника аптеки сертификат соответствия товара. Это право вам дает постановление правительства, пункт 12. В сертификате должна быть указана страна-производитель, фирма и форма выпуска препарата: например, белые таблетки или розовые капсулы. Если сертификата нет вообще — из аптеки нужно бежать. Если он есть — внимательно сверить все данные с параметрами препарата, который вам предлагают купить. К слову, если вместо известного лекарства вам предлагают дешевый аналог, это не значит, что вас непременно хотят обмануть. Возможно, это дженерик: лекарство с тем же действующим веществом, но от другого производителя. Перед его покупкой лучше обсудить замену с врачом, которому вы доверяете.
Проверяйте акциз у алкоголя
Отравление алкоголем — вовсе не такая маргинальная ситуация, как принято считать: с этим можно столкнуться, даже если вы предпочитаете дорогой алкоголь. Основное правило при покупке — акцизная марка должна быть наклеена ровно и не выглядеть так, будто ее недавно пытались отковырять. Также надо проверить, есть ли у организации, которая ее поставила, право торговать алкоголем: для этого есть специальный сайт и приложение «Антиконтрафакт». Если это дорогой алкоголь (виски, коньяк), погуглите, как должна выглядеть бутылка: металлическая или пластиковая крышка, есть ли тиснение, голограммы, наклейки.
Коротко
Если не хотите, чтобы вас обманули, будьте предельно внимательны. Перед походом в офлайн-магазин посмотрите на официальном сайте, где и какие у товара логотипы, как выглядит упаковка, какие модели и каких цветов бывают, каков средний уровень цен. Сделайте скриншот и сравните на месте. Не ведитесь на неправдоподобно щедрые скидки. Проверяйте сертификат соответствия у лекарств и парфюмерии, акциз у алкоголя, серийный номер у гаджетов.