9 способов отличить оригинальный продукт от подделки

Мелочи часто выдают подделку: вещь шьют в спешке, отсюда — капельки клея, неровные швы или перекошенные ярлыки. Не поленитесь зайти на официальный сайт бренда перед покупкой и посмотреть, где у однозначно оригинальной вещи расположен логотип, какого он размера и цвета. Сохраните картинку в смартфоне и сверяйтесь с ней в магазине. Слишком большой ассортимент, которым часто грешат онлайн-ритейлеры, — тоже повод насторожиться. Если вы нашли сайт, который предлагает 15 моделей кроссовок одной марки в 10 цветах, стоит открыть официальную страницу бренда и свериться с их линейкой. Почти наверняка большую часть моделей вы там не найдете.