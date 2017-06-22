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50 советов, как правильно путешествовать Подробнейший справочник, составленный «Медузой» и Райффайзенбанком
Перед началом летнего сезона «Медуза» вместе с Райффайзенбанком подготовила увесистый набор советов, которые помогают меньше тратиться в поездках. Про многое из этого списка вы знаете сами сто лет, но о чем-то наверняка не слышали. В этом материале собраны советы, помогающие 💳 не разориться на конвертации валют, ✈️ купить правильные авиабилеты, 🛂 сэкономить на визе и 🚑 страховке, 🚃 с умом перемещаться по городам и между ними на общественном транспорте, пользоваться 📱 интернетом в телефоне, 🏨 выбирать жилье, 🍔 ходить по ресторанам, 🎭 музеям и 🛍 за покупками и 🚗 арендовать машины. Бонус: пара советов тем, кто собрался в 🛳 круиз.
🏨 1. Бронируйте гостиницу в последний момент (если не смогли сильно заранее)
Многие гостиницы снижают цены на нераспроданные номера. Для этого существуют сервисы вроде Hotel Tonight и Booking Now — там размещаются горячие предложения.
🎭 2. Ходите в рестораны с панорамами
Вход на смотровую площадку в небоскребе может стоить дороже, чем пара коктейлей в панорамном баре этажом ниже.
🚃 3. Ищите у европейских железнодорожников выгодные пакетные предложения
Особенно этим славится Deutsche Bahn, продающий, скажем, проезд от любой станции в Германии до любой станции в Швейцарии за 29 евро.
- Подсказка 1: Это может быть вдвое дешевле, чем проезд на швейцарских железных дорогах, при этом такой билет распространяется даже на прогулочные поезда вроде знаменитого Bernina Express.
- Подсказка 2: Вы можете не использовать оплаченную часть дороги по Германии и сесть на поезд сразу в Швейцарии.
- Подсказка 3: Покупайте билеты заранее. на вокзале они будут дороже.
💳 4. Если у вас счет не в валюте страны, держите на карте Mastercard евро, а на Visa — доллары
Mastercard проводит конвертацию через евро, Visa — через доллары. Если хранить деньги соответствующим образом, вы избежите двойных конвертаций. В остальном все просто: в долларовой стране берите карту, привязанную к долларовую счету, в еврозоне используйте евровую карту. Вообще, имеет смысл открыть три карты — долларовую, евровую и рублевую. В Райффайзенбанке три карты могут быть для вас бесплатны, если вы тратите по всем счетам более 10 000 руб. в месяц.
🎭 5. Ходите в музеи бесплатно
Некоторые музеи, например мадридский Прадо, начинают пускать посетителей безо всяких денег за час-два до закрытия. Билет в парижский Лувр действует весь день на неограниченное количество входов (его можно попросить у любого выходящего). А многие американские музеи выдают билеты в обмен на «рекомендованное пожертвование», но вы можете заплатить меньше указанной суммы.
📱 6. Пользуйтесь картой в телефоне в офлайне
Некоторые навигаторы и путеводители для смартфонов загружают карты заранее и умеют работать офлайн: например, Sygic, Maps.me, Google Maps или приложения «Атлас», которые делает «Медуза».
✈️ 7. Покупайте билеты на перелет с пересадкой по частям
Если вам надо добраться до маленького регионального аэропорта или далекой экзотической страны, то отдельные билеты могут стоить значительно дешевле, чем сквозной тариф из России до места назначения. Только для верности заложите запас времени между рейсами — минимум 3–4 часа: если вы опоздаете на следующий рейс, никто не будет вам его компенсировать. Приблизительные стратегии перелета можно посмотреть, например, на сайте SkyScanner.
💳 8. Не хватает миль? Проверьте, как их можно получить быстро
У любой мильной программы есть акции. Например, этим летом, если вы оформите онлайн заявку на карту Visa Travel Classic в Райффайзенбанке и совершите первую транзакцию на сумму от 1000 рублей, то вам дадут 2000 приветственных миль. Кстати, всем, кто оформит эту карту, гарантированы два бесплатных снятия денег за границей каждый месяц.
✈️ 9. Летайте бизнес-классом по цене эконома
Почти все крупные авиакомпании продают билетов на рейс чуть больше, чем мест, зная, что кто-то все равно не придет. В случае овербукинга им проще бесплатно пересадить вас в бизнес-класс, чем платить компенсацию или отправлять рейсом конкурентов. Самые высокие шансы улететь в бизнесе по цене эконома — у проходящих регистрацию в числе последних, самые низкие — у заказавших заранее спецпитание.
🚑 10. Получайте страховку бесплатно
Некоторые банки предлагают бесплатную туристическую страховку внутри пакетных предложений. Например, в Райффайзенбанке она положена всем клиентам (а также их детям и супругам), которые пользуются пакетом «Золотой», «Премиум Директ» или «Премиальный». За них, кстати, тоже можно ничего не платить, если соблюдаешь кое-какие правила. Например, «Золотой» бесплатен, если тратить не менее 30 тысяч рублей в месяц по всем картам или иметь остаток по всем счетам не менее 300 тысяч рублей.
📱 11. Ищите местный бесплатный вайфай
Установите приложение WiFi Finder. Оно помогает найти открытые точки доступа и подсказывает пароли к закрытым.
🚗 12. Спросите банк о скидках в рентакарах
В Европе такие скидки чаще всего дают владельцам карт MasterCard. Кроме того, льготные тарифы действуют для членов программ лояльности авиакомпаний.
💳 13. Заведите карту для снятия наличных
Некоторые банки предлагают карты, с которых можно снимать деньги из банкоматов за рубежом без комиссии. Например, такая возможность 2 раза в месяц есть у клиентов Райффайзенбанка с картами в рамках пакета услуг «Оптимальный», в который входит также и дебетовая карта Visa Travel и с любой кредиткой банка неограниченное количество раз в этот сезон отпусков. Только следите за тем, чтобы сам банкомат не брал за снятие комиссию.
🚃 14. Проверяйте, что дают проездные
Если вы собираетесь активно перемещаться по стране на поездах и автобусах, узнайте, не предусмотрено ли в ней специального проездного для туристов: например, в Японии, Швейцарии и Бельгии они помогают существенно сократить расходы.
✈️ 15. Превращайте одно путешествие в два. Или три
Допустим, вы нашли дешевый билет в Бангкок Vietnam Airlines с пересадкой в Хошимине — и хотите покататься по пути еще пару дней на лодочке по дельте Меконга? Многие билеты на дальние расстояния с пересадкой позволяют сделать по пути остановку не только на 24 часа, но хоть на весь срок действия билета. Такая остановка называется стоповер и может добавить к стоимости билета всего 1000 рублей за счет дополнительных сборов в аэропорту, а может стоить каких-нибудь символических 50–100 долларов или евро — в любом случае это самый дешевый способ посмотреть еще одну страну. Бронировать их надо на сайте перевозчика или у тех агентов, которые поддерживают сложный поиск из нескольких перелетов (например, SkyScanner или Kayak): на одну дату забиваете Москва — Сайгон, на другую — Сайгон — Бангкок, на третью — Бангкок — Москва.
💳 16. Установите приложение своего банка
Это лучший способ управлять своими финансами вдалеке от дома, контролировать расходы, перекинуть деньги со счета на счет или перевести их близким. У «Райффайзена» тоже есть такой.
🚃 17. Не брезгуйте ночными поездами
Купленный заранее билет в спальный вагон обойдется не дороже хорошей гостиницы, а проснетесь с утра вы уже на новом месте.
🚃 18. Железнодорожные билеты по России можно тоже покупать за мили
По крайней мере, это позволяют карты Райффайзенбанка, по которым начисляются Travel Miles. Соответственно, накопить их тоже можно с помощью путешествий на поездах.
💳 19. Везите евро мелкими купюрами
Любимая банкнота русских туристов, 500 евро, так и вовсе будет выведена из обращения к концу 2018 года, но даже бумажки по 200 или 100 зачастую не так-то уж просто разменять. Большинство европейцев крайне редко имеют дело с купюрами больше 50 евро, а для всех крупных трат есть карты. Кстати, обменять рубли на евро, прежде чем их снимать, вы можете в приложении Райффайзенбанка.
🏨 20. Приценитесь к отелям в соседнем городе
Дешевле жить в Падуе, чем в Венеции, в Гааге — чем в Амстердаме, в Мальмё — чем в Копенгагене. Дорога же на местных поездах, которые ходят почти круглосуточно, займет менее получаса.
✈️ 21. Получайте компенсации за задержку рейса
Если ваш самолет сильно задержали и вы летите европейской авиакомпанией (или неевропейской, но из Европы), то, скорее всего, вы можете рассчитывать на компенсацию. Более того, для получения таких компенсаций есть много сервисов, которые сделают все за вас за небольшую комиссию в случае успеха.
✈️ 22. Проверяйте стоимость перелета до ближайших аэропортов
Особенно в Европе, где дорога из соседнего города (или страны) может занять буквально час-другой. Возможно, в нужные вам даты выйдет дешевле долететь до Вероны вместо Венеции, до Лиона вместо Женевы, до Брюсселя или Дюссельдорфа вместо Амстердама, а потом сесть на поезд.
🎭 23. Пользуйтесь льготами в музеях
Если вы можете рассчитывать на скидки при входе — например, вы студент, журналист или музейный работник, — оформите до отъезда международный документ, чтобы предъявить его на кассе (студенческий ISIC, музейный ICOM).
🍔 24. Установите себе приложение для поиска ресторанов
Пользуйтесь Foursquare, Yelp или Tripadvisor, чтобы искать толковые рестораны поблизости. Или купите себе приложение Michelin, если оно есть по нужным вам городу или стране. Постарайтесь выяснить, каким из них чаще пользуются местные жители. Тот же Foursquare может советовать прекрасные места в Риме и совершенно не справляться с Ригой.
💳 25. Заведите кредитку для путешествий
Давайте кредитку в отелях и в аренде машин, когда у вас просят депозит. Вы не будете платить проценты по замороженной сумме, а депозит не съест половину денег, отложенных на отпуск. Кроме того, по ней тоже можно копить мили для авиабилетов, такси или кешбэка. У Райффайзенбанка есть такая — называется «#ВСЁСРАЗУ».
✈️ 26. Оставляйте свободное место рядом с собой в самолете бесплатно
Если вы летите вдвоем, в ряду из трех кресел можно забронировать одно у окна и одно у прохода. На средние места, особенно в хвосте, никто не покушается — велики шансы, что оно так и останется пустым. А если нет — всегда можно поменяться с соседом и лететь рядом.
✈️ 27. Используйте длинную пересадку, чтобы посмотреть еще один город
Остановка в пункте пересадки до 24 часов будет бесплатной, а некоторые авиакомпании даже оплачивают в этом случае транзитные отели (например, Etihad), делают необходимые визы (Qatar Airways) или даже предлагают экскурсии по городу разной продолжительности прямо из аэропорта (среди прочих Turkish Airlines).
🏨 28. Ищите секретные предложения отелей
Существуют сервисы вроде Hotwire, в которые гостиничные сети сливают номера дешевле тех сумм, которые они могут назвать публично. Подвох один: название гостиницы вы узнаете только после бронирования (но плохих гостиниц там нет).
✈️ 29. Покупайте билеты у лоукостеров сразу на несколько дат
Если вы до последнего момента лишь приблизительно представляете дату поездки, стоит подписаться на рассылки всех интересующих вас авиакомпаний и, как только какой-нибудь Ryanair выкинет очередную порцию перелетов по 5 евро, брать сразу пяток билетов на разные дни. Хоть один да подойдет!
🚗 30. Не забирайте арендную машину в аэропорту
Лучше сделайте это в городе, так вы избежите дополнительной комиссии. Правда, офисы рентакаров в городе редко работают по выходным и берут дополнительную плату за обслуживание в неурочные часы.
🚗 31. Заправьте машину перед тем, как ее возвращать
Перед тем как сдать автомобиль после аренды, не забудьте его заправить до полного бака. Большинство рентакаров предлагает это сделать за вас, но возьмет за эту услугу втридорога.
🚗 32. Бросайте машину на въезде в большой город
В европейских городах с проблемным трафиком часто действует система Park & Ride — оставить машину на весь день на большом паркинге у въезда в город и получить билеты на общественный транспорт в центр и обратно для водителя и всех пассажиров будет дешевле, чем припарковаться в старом городе хотя бы на пару часов.
💳 33. Копите мили авиакомпаний
Накопить на билет, просто летая, довольно сложно, но можно завести банковскую карту, которая с каждой вашей покупки будет откладывать мили. Причем если авиакомпания входит в альянс, то летать можно будет рейсами всех авиакомпаний альянса (и накапливать мили тоже с помощью всех таких полетов). У Райффайзенбанка есть карта с Austrian Airlines, которая входит в крупнейший альянс Star Alliance. И «#ВСЁСРАЗУ» с S7, где мили можно потратить на билеты, а на остатки оплатить, например, такси до аэропорта. Вообще, у Райффайзена есть масса карт, которые превращают покупки в мили: например, Buy&Fly и тревел карты с iGlobe.
✈️ 34. Если купили билет давно, перед вылетом проверьте статус рейса
За прошедшие месяцы авиакомпания легко могла объединить два рейса, сдвинуть вылет на час или отменить его в этот день вообще. Любое изменение перевозки у большинства компаний дает право на бесплатную смену даты или возврат билета даже по самым дешевым тарифам.
🏨 35. Проверьте хозяина квартиры на Airbnb
Прежде чем бронировать апартаменты, спишитесь с их хозяином и задайте пару дополнительных вопросов. Хорошие хозяева отвечают быстро, дают исчерпывающие объяснения и делают дополнительные скидки, если их попросить.
🚗 36. Не берите навигатор в рентакаре
Местная сим-карта для смартфона или даже покупка собственного навигатора обойдутся куда дешевле. А вот тащить с собой детское кресло может быть невыгодно — авиакомпания возьмет больше за провоз багажа.
🎭 37. Покупайте музейный проездной
В некоторых городах он окупается буквально за два-три похода в музеи и заодно помогает избежать стояния в очередях. А кое-где включает в себя и билет на общественный транспорт.
🚗 38. Оставляйте машину на парковках аэропортов
Не рассчитывайте постоянно ездить по большим городам на автомобиле. Навигация и поиск парковки на незнакомых улицах отнимет кучу сил и денег. Если вы останавливаетесь в большом городе на несколько дней, самая дешевая парковка на длительный срок обычно в аэропорту.
✈️ 39. Летите лоукостером? Читайте все правила внимательно
Не думайте, что их получится обойти. Сколько багажа можно взять? Нужно ли платить за место? Когда надо быть в аэропорту? Не нужно ли самому вовремя распечатать посадочный? Некоторые лоукостеры запрещают брать с собой в самолет все, кроме маленькой сумки, некоторые дают возможность бесплатно пронести чемодан. Кто-то не требует распечатки посадочного, но закрывает регистрацию за несколько часов до полета. А кто-то берет за нераспечатанный посадочный денег больше, чем стоил сам билет. В общем, лоукостеры — это почти всегда дешево, но любая ошибка может сделать этот полет невыгодным.
🛳 40. Покупайте круизы у агентов
Сравнивайте их предложения на сайтах-агрегаторах вроде Cruisecompete.com. Сверяйте условия: даже при одинаковой цене у разных агентов могут быть включены дополнительные бонусы — повышение категории каюты, к примеру, или ваучер на пару сотен долларов, которые можно будет потратить на борту.
🚃 41. Возьмите напрокат городской велосипед
Городской велосипед можно взять на полчаса, и это окажется самым простым, быстрым и дешевым способом добраться из точки А в точку Б. Главное, посмотрите внимательно, как парковать велосипед, иначе вы переплатите за аренду или велосипед просто кто-то украдет, а виноваты будете вы.
✈️ 42. Для путешествий в Латинскую Америку получите визу США
Перелет в большинство стран континента с пересадкой в том же Нью-Йорке выйдет гораздо дешевле — но даже если вы и в город-то выходить между рейсами не думали, без американской визы вас попросту не посадят в самолет.
🛳 🚗 43. Пользуйтесь предложениями круизных компаний и рентакаров
Все прокатчики в США, к примеру, перегоняют свой автопарк на зиму во Флориду — а значит, взять осенью машину в любом другом штате, а сдать ее во Флориде (и наоборот, взять в начале весны машину во Флориде и сдать в другом штате) можно за $5 в день. Супердешевые круизы стартуют в конце осени из Европы в сторону Карибского моря и весной — в обратном направлении.
🚃 44. Заказывайте трансфер в агрегаторах
Искать можно, например, здесь. Выйдет дешевле аэропортовского такси, тем более если у вас большая компания, лыжи, сноуборды и прочий крупногабаритный груз — если надо, подгонят хоть автобус.
🎭 45. Ходите в музеи без толп
Проверьте, есть ли в музее, куда вы обязательно хотите попасть, отдельный день, когда он работает на несколько часов дольше. Как правило, это самые безлюдные и спокойные часы для посещения.
🚑 46. Покупайте полис у иностранных страховых компаний
Страховка, купленная через интернет в США, точно так же распространяется на российских путешественников, а цены оказываются гораздо ниже. Найти можно, например, здесь. (Это если у вас нет «Золотого пакета» «Райффайзенбанка» с бесплатной страховкой для путешествий.)
🏨 47. Останавливаетесь в дорогой гостинице и нет кредитки? Берите наличные
Большинство гостиниц, которые берут страховой депозит на время вашего пребывания, готовы взять его наличными. Для вас это лучше, чем блокировать деньги на карте: наличные вам отдадут при выезде, а ждать разблокирования суммы вы будете до месяца. Хотя самый простой способ все же — возить с собой кредитку.
💳 48. Не расплачивайтесь рублями
Если продавец предлагает заплатить вам по валютной карточке в рублях, никогда не соглашайтесь. При такой операции ваши рубли могу пройти через двойную, а то и тройную конвертацию, и во всех случаях не по самому выгодному курсу. Прибавьте к этому комиссии банков и продавца и получите переплату вплоть до 10%.
✈️ 49. Купите пропуск в бизнес-лаунж
Если вы часто летаете разными авиакомпаниями, то, возможно, имеет смысл купить пропуск в бизнес-лаунжи. Они стоят дорого (PriorityPass — 399 евро в год), но на круг выходит дешевле, чем все время есть в аэропорту. Кроме того, по всему миру есть бизнес-лаунжи MasterCard. Если вы пользуетесь премиальным пакетом услуг (у Райффайзенбанка есть такой), смело идите туда. В рамках пакета «Премиальный 5» вы можете ходить в бизнес-залы без ограничений.
🛍 50. Избавьтесь от мелочи в Duty Free при вылете из страны
Если на выбранную шоколадку или бутылку наличных не хватит, недостающее всегда можно оплатить картой.