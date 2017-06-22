50 советов, как правильно путешествовать Подробнейший справочник, составленный «Медузой» и Райффайзенбанком

Допустим, вы нашли дешевый билет в Бангкок Vietnam Airlines с пересадкой в Хошимине — и хотите покататься по пути еще пару дней на лодочке по дельте Меконга? Многие билеты на дальние расстояния с пересадкой позволяют сделать по пути остановку не только на 24 часа, но хоть на весь срок действия билета. Такая остановка называется стоповер и может добавить к стоимости билета всего 1000 рублей за счет дополнительных сборов в аэропорту, а может стоить каких-нибудь символических 50–100 долларов или евро — в любом случае это самый дешевый способ посмотреть еще одну страну. Бронировать их надо на сайте перевозчика или у тех агентов, которые поддерживают сложный поиск из нескольких перелетов (например, SkyScanner или Kayak): на одну дату забиваете Москва — Сайгон, на другую — Сайгон — Бангкок, на третью — Бангкок — Москва.