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10 лучших фильмов Московского фестиваля, которые вы могли (или не могли) встретить на других фестивалях В самых коротких рецензиях — 140 знаков
22 июня начался Московский международный кинофестиваль — победители станут известны через неделю. По просьбе «Медузы» Антон Долин выбрал 10 лучших фильмов ММКФ из параллельных программ (правда, их вы уже могли видеть на других фестивалях). О каждой картине — в ультракороткой рецензии в 140 знаков.
Женщина, которая ушла
режиссер Лав Диаз, Филиппины («Золотой лев» в Венеции-2016)
Протяжное причудливое моралите о преступлении и наказании по мотивам Льва Толстого — черно-белый арт-экзерсис от лидера филиппинского кино.
О теле и душе
Ильдико Эньеди, Венгрия («Золотой медведь» в Берлине-2017)
Поэтичная и нежная драма о встрече двух одиночеств на скотобойне в Будапеште. По ночам они видят общий сон, где встречаются в обличии оленей.
По ту стороны надежды
Аки Каурисмяки, Финляндия («Серебряный медведь» за режиссуру в Берлине-2017)
Социально-политическая сказка, трагическая и смешная, о похождениях сирийского беженца в Хельсинки. Его убежищем становится ресторан.
120 ударов в минуту
Робен Кампийо, Франция (Гран-при в Каннах-2017)
ЛГБТ-активисты во Франции 1990-х сражаются за право населения знать об эпидемии СПИДа. Необходимый, хотя прямолинейный фильм на важную тему.
След зверя
Агнешка Холланд, Польша (Приз Альфреда Бауэра в Берлине-2017)
Почти ответ «Твин Пиксу»: решительная пани расследует серию мистических убийств в сельской местности. Кажется, охотников убивают животные.
Детство Жанны дʼАрк
Бруно Дюмон, Франция (участие в Каннах-2017)
Как бы любительский хард-рок мюзикл о том, кем была Орлеанская дева до того, как отправилась спасать родину от захватчиков. Радикальный опыт.
Фантастическая женщина
Себастьян Лелио, Чили («Серебряный медведь» за сценарий в Берлине-2017)
Лирическая, живописная и пронзительная драма о транссексуалке: после смерти возлюбленного героиня сталкивается с неприязнью его семьи.
Жизнь
Стефан Бризе, Франция (приз ФИПРЕССИ в Венеции-2016)
Редкостно удачная экранизация горького романа Мопассана. Одна обычная история женской судьбы, тщетных надежд и предсказуемых разочарований.
На пределе
Фатих Акин, Германия (приз за лучшую женскую роль в Каннах-2017)
Жесткая драма о правосудии и справедливости. Заслуженный приз Диане Крюгер за роль женщины, потерявшей в террористической атаке мужа и сына.
Молодой Годар
Мишель Хазанавичус, Франция (участие в Каннах-2017)
Интеллектуальная буффонада о революции 1968 года и ее важном герое — режиссере-невротике Годаре. Неожиданная роль неузнаваемого Луи Гарреля.