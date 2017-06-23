22 июня начался Московский международный кинофестиваль — победители станут известны через неделю. По просьбе «Медузы» Антон Долин выбрал 10 лучших фильмов ММКФ из параллельных программ (правда, их вы уже могли видеть на других фестивалях). О каждой картине — в ультракороткой рецензии в 140 знаков.