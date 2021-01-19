Цветы на месте убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Фотография

На улице Пречистенка в центре Москвы состоялось возложение цветов на месте убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, совершенного националистом Никитой Тихоновым 19 января 2009 года. Ежегодно в этот день антифашисты проводят марш памяти убитых, но в этом году власти отказались согласовать его из-за карантинных ограничений.

Евгений Фельдман для «Медузы»