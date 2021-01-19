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Цветы на месте убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Фотография
16:56, 19 января 2021
Источник: Meduza
На улице Пречистенка в центре Москвы состоялось возложение цветов на месте убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, совершенного националистом Никитой Тихоновым 19 января 2009 года. Ежегодно в этот день антифашисты проводят марш памяти убитых, но в этом году власти отказались согласовать его из-за карантинных ограничений.
Евгений Фельдман для «Медузы»
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