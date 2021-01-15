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В России впервые нет гриппа. По крайней мере, так утверждает Роспотребнадзор

Источник: Meduza
Глава Роспотребнадзора Анна Попова <a href="https://tass.ru/obschestvo/10466859" target="_blank">сообщила</a> 15 января, что в этом году в России нет гриппа. Она отметила, что такого года в России еще не было. Попова связала это с тем, что в стране более половины населения получили вакцину от гриппа, а все жители соблюдают правила защиты от респираторных инфекций. Если же вы, несмотря на заверения главы Роспотребнадзора, опасаетесь заболеть, то изучите нашу инструкцию о том, <a href="https://meduza.io/feature/2016/12/20/kak-uberechsya-ot-grippa-instruktsiya" target="_blank">как уберечься от гриппа</a>.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила 15 января, что в этом году в России нет гриппа. Она отметила, что такого года в России еще не было. Попова связала это с тем, что в стране более половины населения получили вакцину от гриппа, а все жители соблюдают правила защиты от респираторных инфекций. Если же вы, несмотря на заверения главы Роспотребнадзора, опасаетесь заболеть, то изучите нашу инструкцию о том, как уберечься от гриппа.

Фото в анонсе: Михаил Терещенко / ТАСС / Scanpix / LETA