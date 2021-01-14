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В Индонезии нашли наскальное изображение свиньи, сделанное 45 тысяч лет назад. Посмотрите на него прямо сейчас
09:39, 14 января 2021
Источник: Meduza
Наскальное изображение свиньи, обнаруженное в пещере на индонезийском острове Сулавеси в 2017 году, оказалось древнейшим в мире рисунком животного. Анализ изображения с помощью
уран-ториевого метода
показал, что его возраст составляет 45,5 тысячи лет. Предыдущим древнейшим изображением животного считался наскальный рисунок, показывающий сцену охоты, также найденный на Сулавеси. То изображение было сделано 43,9 тысячи лет назад.
Adam Brumm / EPA / Scanpix / LETA
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