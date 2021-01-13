Бойцы Национальной гвардии спят у лестницы в Капитолии перед началом слушаний об импичменте Трампа. Фотография

Бойцы Национальной гвардии отдыхают под лестницей в Капитолии в Вашингтоне, где 13 января рассматривается вопрос об импичменте президента Дональда Трампа. Неделей ранее сторонники президента штурмом взяли Капитолий, пытаясь сорвать заседание, на котором были официально утверждены итоги выборов, проигранных Трампом. В результате столкновений погибли пять человек. После этого штурма к охране Капитолия привлекли силы Национальной гвардии.

Jim Lo Scalzo / EPA / Scanpix / LETA