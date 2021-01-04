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Самый популярный пляж Бали превратился в одну большую свалку — оттуда вывезли 30 тонн мусора. Фотография
10:48, 4 января 2021
Источник: Meduza
Пляж популярного курорта Кута на западе острова Бали после шторма 1 января оказался практически полностью покрыт пластиком. Чтобы очистить этот и соседние пляжи, растянувшиеся на 15 километров, правительству
пришлось
привлечь полицию и военных: в общей сложности они вывезли более 30 тонн мусора, из которых две трети составили пластиковые отходы. Индонезия, которой принадлежит курортный остров, — один из мировых лидеров по пластиковому мусору: ежегодно в реки и в океан там сбрасывается до 200 тысяч тонн пластика. В зимние месяцы из-за господствующих ветров, которые дуют со стороны Явы — самого населенного острова Индонезии, — западное побережье Бали регулярно оказывается захламлено мусором. Помимо пляжа Куты, с этой же стороны острова расположен, например, пляж Паданг-Паданг, известный по фильму «Ешь, молись, люби».
Made Nagi / EPA / Scanpix / LETA
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