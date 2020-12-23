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Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов вернулся домой после года службы на Новой Земле

Источник: Meduza
Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов вернулся после года службы в армии. Утром 23 декабря он прилетел в московский аэропорт Домодедово. Там оппозиционера среди прочих встретила его девушка <a href="https://meduza.io/feature/2020/07/29/kakovo-eto-byt-piar-sovetnikom-politika-kotoryy-porugalsya-c-polovinoy-zhurnalistov" target="_blank">Кира Ярмыш</a>, пресс-секретарь Алексея Навального (на фото). <a href="https://zona.media/news/2020/12/23/shav" target="_blank">По его словам</a>, он вернулся «полностью здоровый». Шаведдинов год провел на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане. 23 декабря 2019 года в его квартире в Москве провели обыск, выломав дверь, после чего оппозиционера увезли на допрос, а затем насильно отправили служить. Во время службы он жаловался на запрет использовать телефон, а также отправлять и получать письма.
Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов вернулся после года службы в армии. Утром 23 декабря он прилетел в московский аэропорт Домодедово. Там оппозиционера среди прочих встретила его девушка Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального (на фото). По его словам, он вернулся «полностью здоровый». Шаведдинов год провел на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане. 23 декабря 2019 года в его квартире в Москве провели обыск, выломав дверь, после чего оппозиционера увезли на допрос, а затем насильно отправили служить. Во время службы он жаловался на запрет использовать телефон, а также отправлять и получать письма.
Евгений Фельдман для «Медузы»