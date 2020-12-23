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Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов вернулся домой после года службы на Новой Земле
07:19, 23 декабря 2020
Источник: Meduza
Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов вернулся после года службы в армии. Утром 23 декабря он прилетел в московский аэропорт Домодедово. Там оппозиционера среди прочих встретила его девушка
Кира Ярмыш
, пресс-секретарь Алексея Навального (на фото).
По его словам
, он вернулся «полностью здоровый». Шаведдинов год провел на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане. 23 декабря 2019 года в его квартире в Москве провели обыск, выломав дверь, после чего оппозиционера увезли на допрос, а затем насильно отправили служить. Во время службы он жаловался на запрет использовать телефон, а также отправлять и получать письма.
Евгений Фельдман для «Медузы»
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