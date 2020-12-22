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Юпитер и Сатурн — совсем рядом Есть еще несколько дней, чтобы на это посмотреть

Источник: Meduza
Вечером 21 декабря <a href="https://meduza.io/feature/2020/12/20/yupiter-s-saturnom-vot-vot-sblizyatsya-na-minimalnoe-rasstoyanie-takogo-ne-bylo-400-let" target="_blank">произошло соединение</a> (конъюнкция) Юпитера и Сатурна — планеты на небосводе сблизились на минимальное расстояние, они оказались на расстоянии одной десятой градуса друг от друга. В последний раз Юпитер и Сатурн с точки зрения земного наблюдателя так сильно сближались в 1623 году. В течение следующих дней планеты будут находиться довольно близко — но с каждым днем Юпитер, скорость движения которого по небосводу больше, будет все сильнее удаляться от Сатурна. Увидеть планеты можно невооруженным глазом в юго-западной части неба примерно через час после захода солнца.
Вечером 21 декабря произошло соединение (конъюнкция) Юпитера и Сатурна — планеты на небосводе сблизились на минимальное расстояние, они оказались на расстоянии одной десятой градуса друг от друга. В последний раз Юпитер и Сатурн с точки зрения земного наблюдателя так сильно сближались в 1623 году. В течение следующих дней планеты будут находиться довольно близко — но с каждым днем Юпитер, скорость движения которого по небосводу больше, будет все сильнее удаляться от Сатурна. Увидеть планеты можно невооруженным глазом в юго-западной части неба примерно через час после захода солнца.
Rodin Eckenroth / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA