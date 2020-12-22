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Юпитер и Сатурн — совсем рядом
Есть еще несколько дней, чтобы на это посмотреть
11:14, 22 декабря 2020
Источник: Meduza
Вечером 21 декабря
произошло соединение
(конъюнкция) Юпитера и Сатурна — планеты на небосводе сблизились на минимальное расстояние, они оказались на расстоянии одной десятой градуса друг от друга. В последний раз Юпитер и Сатурн с точки зрения земного наблюдателя так сильно сближались в 1623 году. В течение следующих дней планеты будут находиться довольно близко — но с каждым днем Юпитер, скорость движения которого по небосводу больше, будет все сильнее удаляться от Сатурна. Увидеть планеты можно невооруженным глазом в юго-западной части неба примерно через час после захода солнца.
Rodin Eckenroth / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA
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