В Москве открыли мемориальную доску Юрию Лужкову. Фотография

В Москве открыли мемориальную доску бывшему мэру города Юрию Лужкову, который умер ровно год назад, 10 декабря 2019-го. Доска установлена на доме № 48 на 3-й Тверской-Ямской улице. Лужков жил там с 2000 по 2019 годы. В церемонии приняли участие вдова бывшего мэра Елена Батурина, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников и полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Агентство «Москва»