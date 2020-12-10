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В Москве открыли мемориальную доску Юрию Лужкову. Фотография
13:16, 10 декабря 2020
Источник: Meduza
В Москве открыли мемориальную доску бывшему мэру города Юрию Лужкову, который умер ровно год назад, 10 декабря 2019-го. Доска установлена на доме № 48 на 3-й Тверской-Ямской улице. Лужков жил там с 2000 по 2019 годы. В церемонии приняли участие вдова бывшего мэра Елена Батурина, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников и полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.
Агентство «Москва»
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