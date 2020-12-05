Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
Коронавирус
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
Показывать по порядку
EN
Войти
новости
Астрономы показали самое четкое изображение пятна на Солнце. Фотография
11:32, 5 декабря 2020
Источник: Meduza
Телескоп имени Дэниела Иноуэ (DKIST) на Гавайях — крупнейшая в мире солнечная обсерватория —
представил
самое детальное изображение пятна на Солнце. Телескоп сделал снимок 28 января 2020 года, но его показали только сейчас. Ширина солнечного пятна достигает 10 тысяч миль (более 16 тысяч километров), что больше диаметра Земли (12 754 километра на экваторе). Размеры самых мелких структур на изображении достигают 20 километров.
NSO/AURA/NSF
Напишите нам