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Задержание участницы «женского марша» в Минске. Фотография
14:55, 12 сентября 2020
Источник: Meduza
В Центре Минска днем 12 сентября прошел «женский марш» протеста против Александра Лукашенко. Участницы акции несколькими колоннами разными маршрутами дошли до центра города, после чего объединились в общую колонну и прошли по проспекту Независимости — суммарное число участников TUT.by
оценил
в 10 тысяч человек. В некоторых районах, в частности, на площади Свободы перед городской ратушей сотрудники ОМОНа и неизвестные в балаклавах без опознавательных знаков жестко задерживали женщин. В общей сложности были задержаны более трех десятков участниц марша.
Tut.by / Reuters / Scanpix / LETA
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