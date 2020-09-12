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Задержание участницы «женского марша» в Минске. Фотография

Источник: Meduza
В Центре Минска днем 12 сентября прошел «женский марш» протеста против Александра Лукашенко. Участницы акции несколькими колоннами разными маршрутами дошли до центра города, после чего объединились в общую колонну и прошли по проспекту Независимости — суммарное число участников TUT.by <a href="https://t.me/tutby_official/14534" target="_blank">оценил</a> в 10 тысяч человек. В некоторых районах, в частности, на площади Свободы перед городской ратушей сотрудники ОМОНа и неизвестные в балаклавах без опознавательных знаков жестко задерживали женщин. В общей сложности были задержаны более трех десятков участниц марша.
В Центре Минска днем 12 сентября прошел «женский марш» протеста против Александра Лукашенко. Участницы акции несколькими колоннами разными маршрутами дошли до центра города, после чего объединились в общую колонну и прошли по проспекту Независимости — суммарное число участников TUT.by оценил в 10 тысяч человек. В некоторых районах, в частности, на площади Свободы перед городской ратушей сотрудники ОМОНа и неизвестные в балаклавах без опознавательных знаков жестко задерживали женщин. В общей сложности были задержаны более трех десятков участниц марша.
Tut.by / Reuters / Scanpix / LETA