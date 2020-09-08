Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
Коронавирус
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
EN
Войти
новости
Люди в масках задерживают участников акции солидарности с Марией Колесниковой в центре Минска. Фотография
17:19, 8 сентября 2020
Источник: Meduza
Вечером 8 сентября в центре Минска прошла акция солидарности с членом президиума координационного совета оппозиции Марией Колесниковой. Участников акции, в том числе пожилых женщин, жестко задерживали сотрудники ОМОНа, а также люди без опознавательных знаков в масках. Колесникову накануне похитили неизвестные, а утром стало известно, что она задержана на границе с Украиной. Соратники Колесниковой заявили, что ее силой хотели заставить покинуть Белоруссию, но на границе она порвала свой паспорт.
БелаПАН / Reuters / Scanpix / LETA
Напишите нам