Люди в масках задерживают участников акции солидарности с Марией Колесниковой в центре Минска. Фотография

Вечером 8 сентября в центре Минска прошла акция солидарности с членом президиума координационного совета оппозиции Марией Колесниковой. Участников акции, в том числе пожилых женщин, жестко задерживали сотрудники ОМОНа, а также люди без опознавательных знаков в масках. Колесникову накануне похитили неизвестные, а утром стало известно, что она задержана на границе с Украиной. Соратники Колесниковой заявили, что ее силой хотели заставить покинуть Белоруссию, но на границе она порвала свой паспорт.

БелаПАН / Reuters / Scanpix / LETA