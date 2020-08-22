Марш по проспекту Независимости в Минске. Фотография

В Минске днем 22 августа несколько сотен человек, среди которых подавляющее большинство составляли женщины, собрались в «живую цепь» возле Комаровского рынка. После этого они прошли маршем по проспекту Независимости в знак поддержки бастующих рабочих.

Евгений Фельдман для «Медузы»