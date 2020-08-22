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Марш по проспекту Независимости в Минске. Фотография
13:10, 22 августа 2020
Источник: Meduza
В Минске днем 22 августа несколько сотен человек, среди которых подавляющее большинство составляли женщины, собрались в «живую цепь» возле Комаровского рынка. После этого они прошли маршем по проспекту Независимости в знак поддержки бастующих рабочих.
Евгений Фельдман для «Медузы»
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