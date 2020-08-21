Жители Минска выстроились в многокилометровую «Цепь покаяния». Фотография

Вечером 21 августа в Минске прошла массовая акция «Цепь покаяния». Ее участники выстроились в живую цепь от массового захоронения жертв сталинских репрессий в Куропатах до изолятора на Окрестина, в котором избивали задержанных на протестах после выборов. Длина цепи превысила 13 километров, в акции приняли участие около десяти тысяч человек.

Евгений Фельдман для «Медузы»