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Жители Минска выстроились в многокилометровую «Цепь покаяния». Фотография
18:27, 21 августа 2020
Источник: Meduza
Вечером 21 августа в Минске прошла массовая акция «Цепь покаяния». Ее участники выстроились в живую цепь от массового захоронения жертв сталинских репрессий в Куропатах до изолятора на Окрестина, в котором избивали задержанных на протестах после выборов. Длина цепи превысила 13 километров, в акции приняли участие около десяти тысяч человек.
Евгений Фельдман для «Медузы»
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