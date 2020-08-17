Акция протеста у СИЗО в Минске. Фотография

Вечером 17 августа участники акций протеста в Минске собрались около СИЗО № 1. Там, предположительно, находится Сергей Тихановский — муж кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, — а также некоторые из задержанных на акциях протеста. Всего на площади перед СИЗО собрались 5-7 тысяч человек, они кричали «Выпускай!» и «Уходи!». Позже основная часть митингующих направилась к изолятору на улице Окрестина.

Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA