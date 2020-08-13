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Пострадавший при разгоне протестов показывает полученные травмы рядом с изолятором в Минске. Фотография

Источник: Meduza
Вартан Григорян, как <a href="https://nn.by/?c=ar&amp;i=256995&amp;lang=ru" target="_blank">пишет</a> издание «Наша нива», приехал в Белоруссию просить политического убежища. Во время массовых протестов после выборов президента Белоруссии его задержали и отвезли в изолятор на Окрестина в Минске. В изоляторе он был избит. Только по официальным данным, за время протестов в Белоруссии были задержаны 6700 человек, более 250 попали в больницы. Милиция разгоняет массовые акции, применяя дубинки, слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.
Вартан Григорян, как пишет издание «Наша нива», приехал в Белоруссию просить политического убежища. Во время массовых протестов после выборов президента Белоруссии его задержали и отвезли в изолятор на Окрестина в Минске. В изоляторе он был избит. Только по официальным данным, за время протестов в Белоруссии были задержаны 6700 человек, более 250 попали в больницы. Милиция разгоняет массовые акции, применяя дубинки, слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.
Наталия Федосенко / ТАСС / Scanpix / LETA