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В Индии пассажирский самолет разломился пополам, есть погибшие и пострадавшие. Фотография

Источник: Meduza
По меньшей мере 18 человек <a href="https://www.reuters.com/article/us-india-crash/death-toll-from-indian-passenger-aircraft-accident-rises-to-18-idUSKCN25408L" target="_blank">погибли</a> и еще 16 получили серьезные травмы при крушении самолета Boeing-737 авиакомпании Air India в индийском штате Керала. Самолет, летевший из Дубая, <a href="https://meduza.io/news/2020/08/07/v-indii-passazhirskiy-samolet-posle-posadki-razlomilsya-popolam-est-pogibshie-i-postradavshie" target="_blank">разбился</a> 7 августа, когда в сильный дождь заходил на посадку в городе Кожикоде. Пассажирский лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и ударился носом в землю, после чего фюзеляж разломился на две части.
По меньшей мере 18 человек погибли и еще 16 получили серьезные травмы при крушении самолета Boeing-737 авиакомпании Air India в индийском штате Керала. Самолет, летевший из Дубая, разбился 7 августа, когда в сильный дождь заходил на посадку в городе Кожикоде. Пассажирский лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и ударился носом в землю, после чего фюзеляж разломился на две части.
Prakash Elamakkara / EPA / Scanpix / LETA