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В Индии пассажирский самолет разломился пополам, есть погибшие и пострадавшие. Фотография
08:17, 8 августа 2020
Источник: Meduza
По меньшей мере 18 человек
погибли
и еще 16 получили серьезные травмы при крушении самолета Boeing-737 авиакомпании Air India в индийском штате Керала. Самолет, летевший из Дубая,
разбился
7 августа, когда в сильный дождь заходил на посадку в городе Кожикоде. Пассажирский лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и ударился носом в землю, после чего фюзеляж разломился на две части.
Prakash Elamakkara / EPA / Scanpix / LETA
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