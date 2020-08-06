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Михаил Ефремов говорит, что не виноват в ДТП. И у него есть объяснение, почему раньше он говорил обратное
15:45, 6 августа 2020
Источник: Meduza
На заседании суда по делу Михаила Ефремова 6 августа была показана
видеозапись
, сделанная сразу после ДТП в центре Москвы — на ней актер говорит, что виноват в случившемся. Ефремов, который официально не признает своей вины, заявил, что «с трудом» узнает себя на видео. Актера обвиняют в том, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию, в которой погиб человек.
Фото в анонсе: Гавриил Григоров / ТАСС / Scanpix / LETA
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