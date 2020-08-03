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Очень большой телескоп снял планетарную туманность в виде бабочки. Фотография

Источник: Meduza
Ученые из Европейской Южной обсерватории в Чили с помощью Очень большого телескопа (Very Large Telescope) <a href="https://www.eso.org/public/news/eso2012/" target="_blank">сфотографировали</a> планетарную туманность NGC 2899 в созвездии Паруса. Это наиболее детальное изображение туманности из всех существующих.
Ученые из Европейской Южной обсерватории в Чили с помощью Очень большого телескопа (Very Large Telescope) сфотографировали планетарную туманность NGC 2899 в созвездии Паруса. Это наиболее детальное изображение туманности из всех существующих.
ESO