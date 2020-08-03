Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
Коронавирус
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
EN
Войти
новости
Очень большой телескоп снял планетарную туманность в виде бабочки. Фотография
08:58, 3 августа 2020
Источник: Meduza
Ученые из Европейской Южной обсерватории в Чили с помощью Очень большого телескопа (Very Large Telescope)
сфотографировали
планетарную туманность NGC 2899 в созвездии Паруса. Это наиболее детальное изображение туманности из всех существующих.
ESO
Напишите нам