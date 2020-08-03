Астронавты первой пилотируемой миссии SpaceX вернулись на Землю. Фотография

Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен на борту корабля Crew Dragon от компании SpaceX после возвращения на Землю 2 августа. Астронавты провели в космосе 64 дня. Они были отправлены к МКС 30 мая. Для SpaceX это был первый пилотируемый полет в космос, а для США — первый с 2011 года полет на собственном корабле, а не на российских «Союзах». Кроме того, это был первый случай в истории, когда космический полет осуществила частная компания.

Bill Ingalls / NASA