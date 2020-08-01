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Акция солидарности с жителями Хабаровска в Санкт-Петербурге. Фотография
14:53, 1 августа 2020
Источник: Meduza
В Санкт-Петербурге днем 1 августа около ста человек вышли на Невский проспект на акцию солидарности с жителями Хабаровска, устраивающими митинги в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Полиция задержала 21 человека. Акции солидарности прошли и в других крупных городах России — Москве, Екатеринбурге, Казани, Челябинске, Краснодаре, Иркутске, Владивостоке. В каждой из них принимали участие от нескольких десятков до сотен человек.
Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA
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