Акция солидарности с жителями Хабаровска в Санкт-Петербурге. Фотография

В Санкт-Петербурге днем 1 августа около ста человек вышли на Невский проспект на акцию солидарности с жителями Хабаровска, устраивающими митинги в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Полиция задержала 21 человека. Акции солидарности прошли и в других крупных городах России — Москве, Екатеринбурге, Казани, Челябинске, Краснодаре, Иркутске, Владивостоке. В каждой из них принимали участие от нескольких десятков до сотен человек.

Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA