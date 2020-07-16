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Что это там в небе такое яркое? Это же комета NeoWise! Вот как и где ее можно увидеть
11:10, 16 июля 2020
Источник: Meduza
Это
NeoWise
— самая яркая комета за последние семь лет. По расчетам ученых, последний раз она проходила рядом с Землей около 4,5 тысяч лет назад. 23 июля NeoWise пройдет на минимальной дистанции от нашей планеты. При этом уже сейчас в России ее можно разглядеть без помощи каких-либо оптических приборов на территории южнее Санкт-Петербурга. Для наблюдения лучше все-таки использовать телескопы, подзорные трубы или бинокли. Начиная с 17 июля комету нужно будет искать среди звезд Большой Медведицы в северной части неба. До 20 июля комету можно будет увидеть в течение всей ночи. После этого — начиная с вечера и до первой половины ночи.
Chris Pietsch / The Register-Guard / AP / Scanpix / LETA
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