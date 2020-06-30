Мемориал советскому солдату подо Ржевом. Фотография

30 июня подо Ржевом, где в боях с немецкой армией во время Великой Отечественной войны погибли более миллиона советских военнослужащих, открыли мемориал советскому солдату. Памятник представляет собой бронзовую скульптуру высотой 25 метров. В церемонии открытия мемориала приняли участие президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Сергей Карпухин / ТАСС / Scanpix / LETA