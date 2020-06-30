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Мемориал советскому солдату подо Ржевом. Фотография
15:13, 30 июня 2020
Источник: Meduza
30 июня подо Ржевом, где в боях с немецкой армией во время Великой Отечественной войны погибли более миллиона советских военнослужащих, открыли мемориал советскому солдату. Памятник представляет собой бронзовую скульптуру высотой 25 метров. В церемонии открытия мемориала приняли участие президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Сергей Карпухин / ТАСС / Scanpix / LETA
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