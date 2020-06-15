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Чернокожий житель Лондона спасает раненого от протестующих. Фотография

Источник: Meduza
Чернокожий житель Лондона Патрик Хатчинсон стал одним из героев акций Black Lives Matter против расизма и полицейского беспредела. 13 июня во время столкновений с ультраправыми националистами, произошедших в районе станции метро Ватерлоо, он вынес из толпы на своих плечах раненого белого мужчину, которого избивали протестующие. По <a href="https://edition.cnn.com/2020/06/14/uk/london-blm-protester-injured-man-photo-trnd/index.html" target="_blank">словам</a> Хатчинсона, своим поступком он постарался предотвратить очередную катастрофу, а также добивался равноправия для всех людей, независимо от их расы. Снимок с Хатчинсоном массово распространился в СМИ и интернете.
Чернокожий житель Лондона Патрик Хатчинсон стал одним из героев акций Black Lives Matter против расизма и полицейского беспредела. 13 июня во время столкновений с ультраправыми националистами, произошедших в районе станции метро Ватерлоо, он вынес из толпы на своих плечах раненого белого мужчину, которого избивали протестующие. По словам Хатчинсона, своим поступком он постарался предотвратить очередную катастрофу, а также добивался равноправия для всех людей, независимо от их расы. Снимок с Хатчинсоном массово распространился в СМИ и интернете.
Dylan Martinez / Reuters / Scanpix / LETA