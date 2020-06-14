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В Подмосковье освятили главный храм Минобороны. Фотография
09:07, 14 июня 2020
Источник: Meduza
В подмосковной Кубинке
прошла
церемония освящения главного храма Минобороны России. Изначально ее
планировали
провести 9 мая, но отложили из-за коронавируса. Патриарх московский и всея Руси Кирилл, который
решил стать
настоятелем нового храма, 14 июня
освятил
его и провел в нем первую литургию. При этом
присутствовали
министр обороны Сергей Шойгу, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, помощник президента Владимир Мединский. Как
сообщило
издание о религии Credo.Press, присутствовавшие в храме не соблюдали дистанцию, большинство из них было без масок.
Михаил Метцель /ТАСС / Scanpix / LETA
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