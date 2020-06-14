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В Подмосковье освятили главный храм Минобороны. Фотография

Источник: Meduza
В подмосковной Кубинке <a href="http://pobeda.ru/velikoe-osvyashhenie-glavnogo-hrama-vooruzhennyih-sil-rf-budet-soversheno-22-iyunya.html" target="_blank">прошла</a> церемония освящения главного храма Минобороны России. Изначально ее <a href="https://tass.ru/obschestvo/8718715" target="_blank">планировали</a> провести 9 мая, но отложили из-за коронавируса. Патриарх московский и всея Руси Кирилл, который <a href="https://t.me/rian_ru/41672" target="_blank">решил стать</a> настоятелем нового храма, 14 июня <a href="http://www.patriarchia.ru/db/text/5649421.html" target="_blank">освятил</a> его и провел в нем первую литургию. При этом <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4378420" target="_blank">присутствовали</a> министр обороны Сергей Шойгу, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, помощник президента Владимир Мединский. Как <a href="https://credo.press/231505/" target="_blank">сообщило</a> издание о религии Credo.Press, присутствовавшие в храме не соблюдали дистанцию, большинство из них было без масок.
В подмосковной Кубинке прошла церемония освящения главного храма Минобороны России. Изначально ее планировали провести 9 мая, но отложили из-за коронавируса. Патриарх московский и всея Руси Кирилл, который решил стать настоятелем нового храма, 14 июня освятил его и провел в нем первую литургию. При этом присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, помощник президента Владимир Мединский. Как сообщило издание о религии Credo.Press, присутствовавшие в храме не соблюдали дистанцию, большинство из них было без масок.
Михаил Метцель /ТАСС / Scanpix / LETA