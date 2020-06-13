Парад в Лондоне в честь дня рождения королевы Елизаветы. Фотография





В Виндзорском замке в Лондоне 13 июня прошел военный парад в честь официального дня рождения королевы Елизаветы II. Обычно в этот день в центре столицы Великобритании проводится большой парад, на который собираются тысячи зрителей, но на этот раз из-за пандемии коронавируса эти мероприятия были отменены. Королева Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года, но по традиции официальные празднования в честь дня ее рождения проводятся во вторую субботу июня.

Joanne Davidson / Pool / AFP / Scanpix / LETA