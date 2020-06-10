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Похороны Джорджа Флойда. Фотография
06:50, 10 июня 2020
Источник: Meduza
В США
похоронили
афроамериканца Джорджа Флойда, убитого полицейским при задержании в Миннеаполисе 25 мая. Сотрудник полиции более 8 минут прижимал коленом шею Флойда к земле, хотя тот говорил, что не может дышать. Задержание Флойда попало на видео и вызвало массовые протесты против расизма и полицейского насилия в США и других странах. Флойда похоронили в Хьюстоне, где он вырос, после публичных церемоний прощания в трех городах. Траурную церемонию в хьюстонской церкви посетили родственники других убитых полицией афроамериканцев, на ней выступили несколько высокопоставленных политиков, в том числе кандидат в президенты США Джо Байден. Похоронную процессию с гробом Флойда на кладбище сопровождали люди, скандировавшие «Джордж Флойд», «Я не могу дышать» и «Убери колено с моей шеи».
Andrew Caballero-Reynolds / AFP / Scanpix / LETA
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