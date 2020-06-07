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Акция протеста против полицейского насилия и расизма в Риме. Фотография
17:54, 7 июня 2020
Источник: Meduza
В Европе прошли многотысячные демонстрации под лозунгом «Black lives matter» против расизма и полицейского насилия. Такие акции начались по всему миру после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время задержания полицейским в Миннеаполисе. В Берлине, Лондоне и Марселе 6 июня акции протеста сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией. В других европейских городах, например в Мадриде и Риме (на фото) 7 июня, демонстрации
проходили мирно
.
Roberto Monaldo / LaPresse / Zuma / Scanpix / LETA
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