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В Миннеаполисе простились с Джорджем Флойдом. Фотография
06:30, 5 июня 2020
Источник: Meduza
4 июня в Миннеаполисе в местном университете состоялась церемония прощания с 46-летним афроамериканцем Джорджем Флойдом, убитым 25 мая при задержании полицией. Его смерть стала причиной массовых акций протеста против полицейского произвола, охвативших всю страну. На фото: мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей преклонил колено перед гробом Флойда. 8 и 9 июня
пройдут
еще две церемонии прощания с погибшим: в Северной Каролине, откуда он родом, и в Хьюстоне, штат Техас, где он прожил большую часть жизни. Там же он будет похоронен. Ожидается, что на похороны Джорджа Флойда приедут многие высокопоставленные американские политики. По
данным
Bloomberg, президент США Дональд Трамп не намерен принимать участие в траурных церемониях.
Bebeto Matthews / AP / Scanpix / LETA
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