Европейский футбол возвращается. Вот когда это произойдет

Руководство Ла Лиги 29 мая сообщило, что сезон, прерванный из-за коронавируса, планируется возобновить 11 июня. За день до этого официальные даты рестартов своих чемпионатов объявили Англия и Италия. Франция ранее приняла решение не доигрывать сезон, а в Германии матчи уже возобновились. Во всех странах игры будут проходить без зрителей — исключением станет Россия, где на стадионы пустят 10% болельщиков.