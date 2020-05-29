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Европейский футбол возвращается. Вот когда это произойдет
09:41, 29 мая 2020
Источник: Meduza
Руководство Ла Лиги 29 мая сообщило, что сезон, прерванный из-за коронавируса, планируется возобновить 11 июня. За день до этого официальные даты рестартов своих чемпионатов объявили Англия и Италия. Франция ранее приняла решение не доигрывать сезон, а в Германии матчи уже возобновились. Во всех странах игры будут проходить без зрителей — исключением станет Россия, где на стадионы пустят 10% болельщиков.
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