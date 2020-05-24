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Полицейские распыляют слезоточивый газ на акции протеста в Гонконге. Фотография
12:09, 24 мая 2020
Источник: Meduza
В Гонконге 24 мая прошли многотысячные акции против принятия законопроекта, расширяющего полномочия китайских силовых служб на территории автономии. Так как в Гонконге действуют ограничительные меры из-за коронавируса, власти отказались санкционировать акции. В итоге протестующих с помощью слезоточивого газа и водяных пушек разгоняла полиция, более ста человек были задержаны.
Kin Cheung / AP / Scanpix / LETA
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