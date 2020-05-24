«Это не просто имена в списке, они были одними из нас». The New York Times на первой полосе поименно назвала тысячу умерших от коронавируса

The New York Times 24 мая посвятила первую полосу жертвам коронавируса в США. Под заголовком «Число смертей в США около 100 000, неисчислимые потери» газета поименно перечислила тысячу человек, умерших от ковида, сопроводив каждое имя кратким некрологом. «Это не просто имена в списке, они были одними из нас», — написало издание, подчеркнув, что умершие, упомянутые в материале, составляют лишь один процент всех жертв болезни в Соединенных Штатах.

The New York Times