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В парках Сан-Франциско нарисовали круги ради соблюдения дистанции из-за пандемии. Фотография

Источник: Meduza
В четырех парках Сан-Франциско <a href="https://www.latimes.com/california/story/2020-05-22/social-distancing-circles-drawn-on-grass-at-san-francisco-parks" target="_blank">нарисовали</a> круги на траве, чтобы напомнить людям о необходимости соблюдать дистанцию во время пандемии коронавирусной инфекции. Трехметровые круги расположены на расстоянии двух с половиной метров друг от друга. США <a href="https://meduza.io/feature/2020/03/05/poslednie-dannye-po-koronavirusu-vo-vsem-mire-tablitsa" target="_blank">лидируют</a> среди других стран мира по числу заболевших COVID-19: вирус обнаружили у более 1,6 миллиона человек, из них более 95 тысяч умерли, 350 тысяч выздоровели.
В четырех парках Сан-Франциско нарисовали круги на траве, чтобы напомнить людям о необходимости соблюдать дистанцию во время пандемии коронавирусной инфекции. Трехметровые круги расположены на расстоянии двух с половиной метров друг от друга. США лидируют среди других стран мира по числу заболевших COVID-19: вирус обнаружили у более 1,6 миллиона человек, из них более 95 тысяч умерли, 350 тысяч выздоровели.
Josh Edelson / AFP / Scanpix / LETA