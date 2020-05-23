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В парках Сан-Франциско нарисовали круги ради соблюдения дистанции из-за пандемии. Фотография
15:19, 23 мая 2020
Источник: Meduza
В четырех парках Сан-Франциско
нарисовали
круги на траве, чтобы напомнить людям о необходимости соблюдать дистанцию во время пандемии коронавирусной инфекции. Трехметровые круги расположены на расстоянии двух с половиной метров друг от друга. США
лидируют
среди других стран мира по числу заболевших COVID-19: вирус обнаружили у более 1,6 миллиона человек, из них более 95 тысяч умерли, 350 тысяч выздоровели.
Josh Edelson / AFP / Scanpix / LETA
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