Перейти к материалам
новости

Первомайский митинг в Греции. Фотография Маски, перчатки и дистанция в два метра

Источник: Meduza
Греческое профсоюзное объединение PAME провело в Афинах митинг по случаю 1 мая. Его участники собрались на центральной площади рядом с парламентом. Они <a href="https://www.theguardian.com/world/live/2020/may/01/coronavirus-live-news-uk-is-past-the-peak-as-trump-claims-evidence-virus-started-in-wuhan-lab" target="_blank">соблюдали</a> дистанцию в два метра, многие были в масках и перчатках.
Греческое профсоюзное объединение PAME провело в Афинах митинг по случаю 1 мая. Его участники собрались на центральной площади рядом с парламентом. Они соблюдали дистанцию в два метра, многие были в масках и перчатках.
Alkis Konstantinidis / Reuters / Scanpix / LETA