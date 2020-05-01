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Первомайский митинг в Греции. Фотография
Маски, перчатки и дистанция в два метра
09:42, 1 мая 2020
Источник: Meduza
Греческое профсоюзное объединение PAME провело в Афинах митинг по случаю 1 мая. Его участники собрались на центральной площади рядом с парламентом. Они
соблюдали
дистанцию в два метра, многие были в масках и перчатках.
Alkis Konstantinidis / Reuters / Scanpix / LETA
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