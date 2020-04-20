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Антиправительственный митинг в Тель-Авиве. Фотография
Между участниками — дистанция в два метра
10:43, 20 апреля 2020
Источник: Meduza
Вечером 19 апреля на площади Ицхака Рабина в центре Тель-Авива состоялся митинг против политики правительства Биньямина Нетаниягу. В акции приняли участие около двух тысяч человек. Они соблюдали дистанцию в два метра, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом.
Abir Sultan / EPA / Scanpix / LETA
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