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Антиправительственный митинг в Тель-Авиве. Фотография Между участниками — дистанция в два метра

Источник: Meduza
Вечером 19 апреля на площади Ицхака Рабина в центре Тель-Авива состоялся митинг против политики правительства Биньямина Нетаниягу. В акции приняли участие около двух тысяч человек. Они соблюдали дистанцию в два метра, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом.
Вечером 19 апреля на площади Ицхака Рабина в центре Тель-Авива состоялся митинг против политики правительства Биньямина Нетаниягу. В акции приняли участие около двух тысяч человек. Они соблюдали дистанцию в два метра, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом.
Abir Sultan / EPA / Scanpix / LETA