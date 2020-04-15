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В Австралии обнаружили 46-метрового глубоководного хищника, похожего на НЛО. Возможно, это самое длинное животное в мире

Источник: Meduza
Исследователи из Института океанологии Шмидта <a href="https://schmidtocean.org/new-species-discovered-during-exploration-of-abyssal-deep-sea-canyons-off-ningaloo/" target="_blank">обнаружили</a> 46-метровую сифонофору в глубоководных каньонах у западного побережья Австралии. Возможно, это самое длинное животное из всех когда-либо зарегистрированных (хотя некоторые медузы и кораллы могли бы с этим поспорить). Сифонофоры — ядовитые глубоководные хищники, представляющие собой многообразную колонию. Для сравнения: длина найденной учеными сифонофоры почти в два раза превышает длину большинства голубых китов. Исследователи предполагают, что возраст существа составляет несколько десятков или, что тоже возможно, сотен лет.
Исследователи из Института океанологии Шмидта обнаружили 46-метровую сифонофору в глубоководных каньонах у западного побережья Австралии. Возможно, это самое длинное животное из всех когда-либо зарегистрированных (хотя некоторые медузы и кораллы могли бы с этим поспорить). Сифонофоры — ядовитые глубоководные хищники, представляющие собой многообразную колонию. Для сравнения: длина найденной учеными сифонофоры почти в два раза превышает длину большинства голубых китов. Исследователи предполагают, что возраст существа составляет несколько десятков или, что тоже возможно, сотен лет.
Schmidt Ocean Institute