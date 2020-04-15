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В Австралии обнаружили 46-метрового глубоководного хищника, похожего на НЛО. Возможно, это самое длинное животное в мире
10:23, 15 апреля 2020
Источник: Meduza
Исследователи из Института океанологии Шмидта
обнаружили
46-метровую сифонофору в глубоководных каньонах у западного побережья Австралии. Возможно, это самое длинное животное из всех когда-либо зарегистрированных (хотя некоторые медузы и кораллы могли бы с этим поспорить). Сифонофоры — ядовитые глубоководные хищники, представляющие собой многообразную колонию. Для сравнения: длина найденной учеными сифонофоры почти в два раза превышает длину большинства голубых китов. Исследователи предполагают, что возраст существа составляет несколько десятков или, что тоже возможно, сотен лет.
Schmidt Ocean Institute
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