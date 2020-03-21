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«Пора на битву». Присяга нового правительства Словакии — все в защитных масках и одноразовых перчатках
17:49, 21 марта 2020
Источник: Meduza
Президент Словакии Зузана Чапутова (справа) 21 марта приняла присягу нового кабинета министров во главе с лидером правоцентристской партии «Обычные люди» Игорем Матовичем (слева). Все участники церемонии надели одноразовые маски и перчатки (при этом ВОЗ из-за дефицита масок
рекомендует
носить их только зараженным людям). 12 марта Словакия
закрыла
границу на въезд и выезд. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 137 случаев заражения коронавирусной инфекцией, один человек умер. «У нас есть лекарство от коронавируса — это солидарность, ответственность и решимость всех людей, которые волнуются за Словакию, —
заявил
Матович. — Пора на битву».
Michal Svitok / Pool / Reuters / Scanpix / LETA
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