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«Пора на битву». Присяга нового правительства Словакии — все в защитных масках и одноразовых перчатках

Источник: Meduza
Президент Словакии Зузана Чапутова (справа) 21 марта приняла присягу нового кабинета министров во главе с лидером правоцентристской партии «Обычные люди» Игорем Матовичем (слева). Все участники церемонии надели одноразовые маски и перчатки (при этом ВОЗ из-за дефицита масок <a href="https://meduza.io/cards/govoryat-maska-pomozhet-spastis-ot-koronavirusa-pora-bezhat-v-apteku" target="_blank">рекомендует</a> носить их только зараженным людям). 12 марта Словакия <a href="https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-slovakia/slovakia-closes-schools-stops-international-travel-to-battle-coronavirus-idUSKBN20Z20R" target="_blank">закрыла</a> границу на въезд и выезд. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 137 случаев заражения коронавирусной инфекцией, один человек умер. «У нас есть лекарство от коронавируса — это солидарность, ответственность и решимость всех людей, которые волнуются за Словакию, — <a href="https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-slovakia-oath-mask/lets-go-to-battle-new-slovak-government-takes-office-amid-coronavirus-fight-idUKKBN2180NY" target="_blank">заявил</a> Матович. — Пора на битву».
Президент Словакии Зузана Чапутова (справа) 21 марта приняла присягу нового кабинета министров во главе с лидером правоцентристской партии «Обычные люди» Игорем Матовичем (слева). Все участники церемонии надели одноразовые маски и перчатки (при этом ВОЗ из-за дефицита масок рекомендует носить их только зараженным людям). 12 марта Словакия закрыла границу на въезд и выезд. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 137 случаев заражения коронавирусной инфекцией, один человек умер. «У нас есть лекарство от коронавируса — это солидарность, ответственность и решимость всех людей, которые волнуются за Словакию, — заявил Матович. — Пора на битву».
Michal Svitok / Pool / Reuters / Scanpix / LETA