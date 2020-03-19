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Владимир Путин — о том, почему он не царь

Источник: Meduza
В новой <a href="https://putin.tass.ru/ru/o-planakh-posle-2024/" target="_blank">серии</a> проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент России рассказал, как он относится к тому, что его называют царем. По мнению Путина, эти утверждения не соответствуют действительности, потому что он «работает, а не царствует». При этом на вопрос журналиста Андрея Ванденко «Вы с нами навсегда?» президент ответил: «Если вы захотите».
В новой серии проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент России рассказал, как он относится к тому, что его называют царем. По мнению Путина, эти утверждения не соответствуют действительности, потому что он «работает, а не царствует». При этом на вопрос журналиста Андрея Ванденко «Вы с нами навсегда?» президент ответил: «Если вы захотите».

Фото в анонсе: ТАСС / YouTube