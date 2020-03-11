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Где больше всего гордятся тем, что были империей?

Источник: Meduza
Международная исследовательская компания YouGov <a href="https://yougov.de/news/2020/03/10/ehemalige-kolonialmachte-deutsche-zeigen-sich-im-l/" target="_blank">изучила</a>, как жители бывших колониальных империй воспринимают имперское прошлое своих стран. Как выяснилось, больше всего гордятся им в Нидерландах, которые владели, в частности, территорией современной Индонезии и Южной Африки. Меньше всего гордятся колониальным прошлым в Германии. Жители Великобритании, Франции и Японии больше всех убеждены в том, что территории, некогда колонизированные ими, теперь развиваются более успешно. Россия в опросе не участвовала.
Международная исследовательская компания YouGov изучила, как жители бывших колониальных империй воспринимают имперское прошлое своих стран. Как выяснилось, больше всего гордятся им в Нидерландах, которые владели, в частности, территорией современной Индонезии и Южной Африки. Меньше всего гордятся колониальным прошлым в Германии. Жители Великобритании, Франции и Японии больше всех убеждены в том, что территории, некогда колонизированные ими, теперь развиваются более успешно. Россия в опросе не участвовала.

Фото в анонсе: Andrew Fare / Alamy / Vida Press