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Где больше всего гордятся тем, что были империей?
10:17, 11 марта 2020
Источник: Meduza
Международная исследовательская компания YouGov
изучила
, как жители бывших колониальных империй воспринимают имперское прошлое своих стран. Как выяснилось, больше всего гордятся им в Нидерландах, которые владели, в частности, территорией современной Индонезии и Южной Африки. Меньше всего гордятся колониальным прошлым в Германии. Жители Великобритании, Франции и Японии больше всех убеждены в том, что территории, некогда колонизированные ими, теперь развиваются более успешно. Россия в опросе не участвовала.
Фото в анонсе: Andrew Fare / Alamy / Vida Press
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