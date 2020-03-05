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Как (по очень сложной процедуре) будут приняты поправки в Конституцию
10:24, 5 марта 2020
Источник: Meduza
Источники: Конституция РФ, федеральный закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» и президентские поправки к президентскому законопроекту о поправке к Конституции
Фото в анонсе: Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA
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