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Как (по очень сложной процедуре) будут приняты поправки в Конституцию

Источник: Meduza
Источники: Конституция РФ, федеральный закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» и президентские поправки к президентскому законопроекту о поправке к Конституции
Источники: Конституция РФ, федеральный закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» и президентские поправки к президентскому законопроекту о поправке к Конституции

Фото в анонсе: Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA