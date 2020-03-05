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Голосование по Конституции — это как комплексный обед. Мнение главы ЦИК

Источник: Meduza
Глава ЦИК Элла Памфилова <a href="https://ria.ru/20200305/1568186520.html" target="_blank">объяснила</a>, почему нельзя провести голосование по каждой отдельной поправке в Конституцию. По ее словам, это «технологически немыслимо», потому что все поправки невозможно уместить в один бюллетень. Памфилова сравнила пакет поправок с комплексным обедом, который лучше взять целиком и не съесть в нем одно нелюбимое блюдо, чем отказаться от него полностью.
Глава ЦИК Элла Памфилова объяснила, почему нельзя провести голосование по каждой отдельной поправке в Конституцию. По ее словам, это «технологически немыслимо», потому что все поправки невозможно уместить в один бюллетень. Памфилова сравнила пакет поправок с комплексным обедом, который лучше взять целиком и не съесть в нем одно нелюбимое блюдо, чем отказаться от него полностью.

Михаил Климентьев / ТАСС / Vida Press