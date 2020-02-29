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Марш памяти Бориса Немцова в Москве. Фотография

Источник: Meduza
29 февраля в Москве прошел марш памяти Бориса Немцова. Маршрут шествия — от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова. <a href="https://twitter.com/WhiteCounter/status/1233719281810055169" target="_blank">По данным «Белого счетчика»</a>, к 14:30 мск на акцию пришли почти 22 тысячи человек. МВД оценило число участников в 10,5 тысячи человек.
29 февраля в Москве прошел марш памяти Бориса Немцова. Маршрут шествия — от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова. По данным «Белого счетчика», к 14:30 мск на акцию пришли почти 22 тысячи человек. МВД оценило число участников в 10,5 тысячи человек.
Евгений Фельдман для «Медузы»