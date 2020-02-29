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Марш памяти Бориса Немцова в Москве. Фотография
11:57, 29 февраля 2020
Источник: Meduza
29 февраля в Москве прошел марш памяти Бориса Немцова. Маршрут шествия — от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова.
По данным «Белого счетчика»
, к 14:30 мск на акцию пришли почти 22 тысячи человек. МВД оценило число участников в 10,5 тысячи человек.
Евгений Фельдман для «Медузы»
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