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Владимир Путин — о том, чего не будет, пока он президент. Ожидание и реальность
16:04, 13 февраля 2020
Источник: Meduza
Президент России Владимир Путин 13 февраля заявил, что не допустит разрешения однополых браков, пока занимает пост главы государства. «Что касается „родителя № 1 и родителя № 2“… Я уже как-то публично говорил, повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет родителей один и два — у нас будут папа и мама», — сказал он. Ранее Путин неоднократно использовал конструкцию «этого не будет, пока я президент», говоря о каких-либо преобразованиях — в частности, он обещал
не делать
образование платным и
не укрупнять
регионы. Как минимум один раз президент нарушил свое слово: в 2018 году — спустя 13 лет после публичного обещания не повышать пенсионный возраст — он был повышен.
Фото в анонсе: Александр Земляниченко / Reuters / Scanpix / LETA
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