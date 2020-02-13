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Владимир Путин — о том, чего не будет, пока он президент. Ожидание и реальность

Источник: Meduza
Президент России Владимир Путин 13 февраля заявил, что не допустит разрешения однополых браков, пока занимает пост главы государства. «Что касается „родителя № 1 и родителя № 2“… Я уже как-то публично говорил, повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет родителей один и два — у нас будут папа и мама», — сказал он. Ранее Путин неоднократно использовал конструкцию «этого не будет, пока я президент», говоря о каких-либо преобразованиях — в частности, он обещал <a href="http://www.interfax-russia.ru/main.asp?id=387217" target="_blank">не делать</a> образование платным и <a href="https://newsomsk.ru/news/67252-putin_poka_ya_prezident_nikakogo_obedineniya_regio/" target="_blank">не укрупнять</a> регионы. Как минимум один раз президент нарушил свое слово: в 2018 году — спустя 13 лет после публичного обещания не повышать пенсионный возраст — он был повышен.
Президент России Владимир Путин 13 февраля заявил, что не допустит разрешения однополых браков, пока занимает пост главы государства. «Что касается „родителя № 1 и родителя № 2“… Я уже как-то публично говорил, повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет родителей один и два — у нас будут папа и мама», — сказал он. Ранее Путин неоднократно использовал конструкцию «этого не будет, пока я президент», говоря о каких-либо преобразованиях — в частности, он обещал не делать образование платным и не укрупнять регионы. Как минимум один раз президент нарушил свое слово: в 2018 году — спустя 13 лет после публичного обещания не повышать пенсионный возраст — он был повышен.

Фото в анонсе: Александр Земляниченко / Reuters / Scanpix / LETA