Путин выступил против «родителя № 1» и «родителя № 2». Цитата

Президент Владимир Путин выступил против того, чтобы на смену понятиям «папа» и «мама» пришли «родитель № 1» и «родитель № 2». Об этом он заявил на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. Также он поддержал предложение депутата Госдумы Ольги Баталиной прописать в Основном законе, что правительство должно поддерживать и защищать традиционные семейные ценности.