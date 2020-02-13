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Путин выступил против «родителя № 1» и «родителя № 2». Цитата

Источник: Meduza
Президент Владимир Путин выступил против того, чтобы на смену понятиям «папа» и «мама» пришли «родитель № 1» и «родитель № 2». Об этом он заявил на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. Также он поддержал предложение депутата Госдумы Ольги Баталиной прописать в Основном законе, что правительство должно поддерживать и защищать традиционные семейные ценности.
Президент Владимир Путин выступил против того, чтобы на смену понятиям «папа» и «мама» пришли «родитель № 1» и «родитель № 2». Об этом он заявил на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. Также он поддержал предложение депутата Госдумы Ольги Баталиной прописать в Основном законе, что правительство должно поддерживать и защищать традиционные семейные ценности.

Фото в анонсе: Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA