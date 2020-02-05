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Жесткая посадка самолета в Стамбуле. Фотография

Источник: Meduza
Вечером 5 февраля при приземлении в аэропорту Стамбула пассажирский самолет авиакомпании Pegasus Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части. На борту находились 177 человек; авиакомпания <a href="https://www.cnnturk.com/turkiye/pegasustan-ucagin-pistten-cikmasina-iliskin-aciklama" target="_blank">сообщила</a>, что никто из них не погиб, 52 человека были <a href="https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-haberi-sabiha-gokcende-ucak-pistten-cikti,ZncBOL-0i0usQPa-cL121g" target="_blank">доставлены</a> в больницы. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер при заходе на посадку. 
Вечером 5 февраля при приземлении в аэропорту Стамбула пассажирский самолет авиакомпании Pegasus Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части. На борту находились 177 человек; авиакомпания сообщила, что никто из них не погиб, 52 человека были доставлены в больницы. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер при заходе на посадку. 
Reuters / Scanpix / LETA