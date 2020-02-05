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Жесткая посадка самолета в Стамбуле. Фотография
17:10, 5 февраля 2020
Источник: Meduza
Вечером 5 февраля при приземлении в аэропорту Стамбула пассажирский самолет авиакомпании Pegasus Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части. На борту находились 177 человек; авиакомпания
сообщила
, что никто из них не погиб, 52 человека были
доставлены
в больницы. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер при заходе на посадку.
Reuters / Scanpix / LETA
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