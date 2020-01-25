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Последствия сильного землетрясения на востоке Турции. Фотография

Источник: Meduza
На востоке Турции вечером 24 января <a href="https://www.reuters.com/article/us-turkey-quake/turkey-quake-kills-at-least-21-rescuers-dig-for-survivors-idUSKBN1ZO071" target="_blank">произошло землетрясение</a> магнитудой 6,8. Эпицентр землетрясения находился в провинции Элязыг. По последним данным, погиб 21 человек, более 1000 пострадали. Спасатели продолжают разбор завалов в поисках погибших и выживших.
На востоке Турции вечером 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр землетрясения находился в провинции Элязыг. По последним данным, погиб 21 человек, более 1000 пострадали. Спасатели продолжают разбор завалов в поисках погибших и выживших.
Ali Haydar Gozlu / AFP / Scanpix / LETA