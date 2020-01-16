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Как часто в Москве в декабре видели солнце? ☀️ Отвечает Гидрометцентр
09:17, 16 января 2020
Источник: Meduza
За весь декабрь 2019 года жители и гости Москвы видели солнечный свет в общей сложности только восемь часов. Об этом
заявил
и. о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Если бы в декабре над Москвой вообще не было облачности, отметил Вильфанд, солнце можно было бы видеть в общей сложности 220 часов. Во многих регионах России в декабре-январе фиксируются рекорды теплой погоды. Так, в Москве утром 16 января
воздух прогрелся
до 3,1 градуса выше нуля. Предыдущий раз в этот день года такая температура была в 1925 году.
Фото в анонсе: Dimitar Dilkoff / AFP / Scanpix / LETA
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