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Как часто в Москве в декабре видели солнце? ☀️ Отвечает Гидрометцентр

Источник: Meduza
За весь декабрь 2019 года жители и гости Москвы видели солнечный свет в общей сложности только восемь часов. Об этом <a href="https://ria.ru/20200116/1563485641.html" target="_blank">заявил</a> и. о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Если бы в декабре над Москвой вообще не было облачности, отметил Вильфанд, солнце можно было бы видеть в общей сложности 220 часов. Во многих регионах России в декабре-январе фиксируются рекорды теплой погоды. Так, в Москве утром 16 января <a href="https://ria.ru/20200116/1563482622.html" target="_blank">воздух прогрелся</a> до 3,1 градуса выше нуля. Предыдущий раз в этот день года такая температура была в 1925 году.
За весь декабрь 2019 года жители и гости Москвы видели солнечный свет в общей сложности только восемь часов. Об этом заявил и. о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Если бы в декабре над Москвой вообще не было облачности, отметил Вильфанд, солнце можно было бы видеть в общей сложности 220 часов. Во многих регионах России в декабре-январе фиксируются рекорды теплой погоды. Так, в Москве утром 16 января воздух прогрелся до 3,1 градуса выше нуля. Предыдущий раз в этот день года такая температура была в 1925 году.

Фото в анонсе: Dimitar Dilkoff / AFP / Scanpix / LETA